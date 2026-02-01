फूल पर आई रबी सीजन की फसल, भारी नुकसान की संभावना

बारिश शुरू होते ही खेतों का रुख करने वाले किसानों के चेहरों पर चिंता साफ देखी गई। पहले ही लागत बढऩे से परेशान किसान अब फ सल खराब होने की आशंका से डरे हुए है। किसान प्रभू लोधी, संतोष पाल, श्याम यादव और किशोरी कुशवाहा ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ नहीं हुआ तो मेहनत पर पानी फि र सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और आगे की स्थिति पर अब किसानों की निगाहें टिकी हुई है, वहीं प्रशासन और कृषि विभाग से भी फसल बचाव को लेकर मार्गदर्शन की अपेक्षा की जा रही है।