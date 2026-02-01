खुले सेप्टिक टैंक बने मौत का कुआं, दो मासूमों की जान जाने के बाद भी नहीं जागा नगर प्रशासन

घटना के बाद पुलिस ने मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन सवाल यह है कि नगरपालिका की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जा रही। आखिर इतने बड़े पैमाने पर खुले सेप्टिक टैंक कैसे बने रहे। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नपा को शहर भर में विशेष जांच अभियान चलाना चाहिए। खुले सेप्टिक टैंकों को तत्काल बंद कराया जाना चाहिए और लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाए।