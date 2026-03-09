MP News: भतीजे ने चाचा के घर में ट्रैक्टर चढ़ाया, दीवार टूटने से परिजन दबे

MP News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बम्होरीकलां थाना क्षेत्र के रतवास गांव में चाचा और भतीजे का विवाद रात 12 बजे करीब हुआ था। विवाद इस हद तक बढ़ गया कि बात गाली-गलौज तक पहुंच गई। आक्रोशित भतीजे ने को जाकर चाचा के घर में घुसा दिया। जिसके कारण मकान की दीवार टूट गई और परिजन दब गई। घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा। इसके बाद चाचा ने ट्रैक्टर में आग लगा दी। मामले की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।