एसपी का एक्शन, प्रधान आरक्षक और आरक्षक निलंबित

सूत्र बताते हैं कि यह रुपए पहाड़ी के एक युवक से लिए गए थे। मारपीट के मामले में उसकी जमानत भरने के एवज में रुपए मांगे गए थे। हालांकि यह किस चीज का लेन-देन है यह साफ नहीं हो सका है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद एसपी मनोहर सिंह मंडलोई ने प्रधान आरक्षक भूपेंद्र सिंह के साथ ही आरक्षक को निलंबित कर दिया है। एसडीओपी राहुल कटरे ने बताया कि दोनों को निलंबित कर इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। उनका कहना था कि यह वीडियो दो माह पुराना बताया जा रहा है और अब तक किसी प्रकार की शिकायत भी सामने नहीं आई है। वीडियो सामने आने पर यह कार्रवाई की गई है।