3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

एसपी का एक्शन, प्रधान आरक्षक और आरक्षक निलंबित

mp news: प्रधान आरक्षक और आरक्षक का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दोनों को किया निलंबित।

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Shailendra Sharma

Mar 03, 2026

tikamgarh

SP takes action constable and head constable suspended after taking bribe video viral

mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले की अस्तौन चौकी में रुपए लेने का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने प्रधान आरक्षक के साथ ही एक आरक्षक को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि इस मामले में अब तक पुलिस को किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई है। साथ ही यह वीडियो दो माह पुराना बताया जा रहा है। सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि अस्तौन चौकी का था।

वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई

वायरल वीडियो में प्रधान आरक्षक भूपेंद्र कुमार अहिरवार और आरक्षक रतिराम अहिरवार साथ बैठे दिखाई दे रहे थे और सामने दो अन्य लोग थे। इनमें से एक युवक से प्रधान आरक्षक भूपेंद्र ने कुछ रुपए लिए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पहले युवक रुपए गिनता है और जब प्रधान आरक्षक को देने आगे बढ़ता है तो वह उसे टोकते हैं और उसकी शर्ट की जेब में रखे मोबाइल को निकाल कर रुपए देने कहते हैं। इस पर युवक अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर अपने सहयोगी को देता है और फिर प्रधान आरक्षक रुपए लेकर उसे काम करने का आश्वासन देकर अंदर चले जाते हैं।

लेन-देन का कारण स्पष्ट नहीं

सूत्र बताते हैं कि यह रुपए पहाड़ी के एक युवक से लिए गए थे। मारपीट के मामले में उसकी जमानत भरने के एवज में रुपए मांगे गए थे। हालांकि यह किस चीज का लेन-देन है यह साफ नहीं हो सका है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद एसपी मनोहर सिंह मंडलोई ने प्रधान आरक्षक भूपेंद्र सिंह के साथ ही आरक्षक को निलंबित कर दिया है। एसडीओपी राहुल कटरे ने बताया कि दोनों को निलंबित कर इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। उनका कहना था कि यह वीडियो दो माह पुराना बताया जा रहा है और अब तक किसी प्रकार की शिकायत भी सामने नहीं आई है। वीडियो सामने आने पर यह कार्रवाई की गई है।

ये भी पढ़ें

पत्नी के साथ सो रहे पति की गोली लगने से मौत, कमरे में टूटी मिली चूड़ियां
मुरैना
morena

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Mar 2026 09:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / एसपी का एक्शन, प्रधान आरक्षक और आरक्षक निलंबित

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बच्चा चोर की दहशत, शादी कराने आए दलालों को ग्रामीणों ने पकड़ा

tikamgarh
टीकमगढ़

प्राइवेट पार्ट में मारी लात, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

tikamgarh
टीकमगढ़

‘आपका पद पर बने रहना लोकहित में नहीं’, नपा अध्यक्ष को सरकार का अल्टीमेटम

irregularities in tikamgarh nagar palika president gets notice from government mp news
टीकमगढ़

एमपी की पूर्व सीएम के बहू-भतीजे को बम से उड़ाने की धमकी, बंगले पर पहुंचे नकाबपोश बदमाश

टीकमगढ़

एमपी के टीकमगढ़ में आसमान में दिखा मनमोहक नजारा, देखते रह गए लोग

beautiful rainbow appeared in the sky over Tikamgarh
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.