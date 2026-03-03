पत्नी के साथ सो रहे पति की गोली लगने से मौत, कमरे में टूटी मिली चूड़ियां

जिस कमरे में लवकुश को गोली लगी उस कमरे में टूटी चूड़ियां मिली हैं। अंदेशा है कि पति-पत्नी के बीच रात में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसी दौरान पति लवकुश ने खुद को कनपटी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। परिजन के मुताबिक लवकुश सूरत में काम करता था और 12 दिन पहले ही उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था। पिता बनने की खुशी और होली मनाने के लिए वो घर आया हुआ था और होली के बाद वापस जाने वाला था। वहीं मृतक लवकुश के छोटे भाई ने पड़ोस में रहने वाले विक्रम परमार नाम के युवक पर लवकुश की हत्या का आरोप लगाया है। छोटे भाई का कहना है कि विक्रम छत के रास्ते घर में आया और भाई को गोली मारकर भाग गया। विक्रम की चप्पल छत पर उतरी मिली हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।