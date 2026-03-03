3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

पत्नी के साथ सो रहे पति की गोली लगने से मौत, कमरे में टूटी मिली चूड़ियां

mp news: 15 दिन पहले ही पिता बना था मृतक, रात तीन बजे गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो मृत मिला।

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Shailendra Sharma

Mar 03, 2026

morena

man shot dead while sleeping with wife

mp news: मध्यप्रदेश के मुरैना में पत्नी के साथ कमरे में सो रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। गोली मृतक की कनपटी पर लगी थी। परिजन के मुताबिक घटना सोमवार रात करीब 3 बजे की है। पुलिस को कमरे में टूटी हुई चूड़ियां मिली हैं जिससे आशंका जताई जा रही है कि पति-पत्नी के बीच झगड़ा होने के बाद युवक ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की है। वहीं मृतक के भाई ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

कमरे में पत्नी के साथ सो रहा था

मुरैना के सिहौनियां थाने के सामने वाली गली में रहने वाले 25 साल के लवकुश माहौर की सोमवार की रात गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लवकुश अपनी पत्नी के साथ घर के कमरे में सो रहा था और घर के बाकी सदस्य बाहर सो रहे थे। रात करीब 3 बजे गोली चलने की आवाज सुनकर परिजनों की नींद खुली और वो भागकर लवकुश के कमरे में पहुंचे तो लवकुश मृत पड़ा था उसके सिर से खून बह रहा था घटना की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु की ।

कमरे में टूटी मिलीं चूड़ियां

जिस कमरे में लवकुश को गोली लगी उस कमरे में टूटी चूड़ियां मिली हैं। अंदेशा है कि पति-पत्नी के बीच रात में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसी दौरान पति लवकुश ने खुद को कनपटी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। परिजन के मुताबिक लवकुश सूरत में काम करता था और 12 दिन पहले ही उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था। पिता बनने की खुशी और होली मनाने के लिए वो घर आया हुआ था और होली के बाद वापस जाने वाला था। वहीं मृतक लवकुश के छोटे भाई ने पड़ोस में रहने वाले विक्रम परमार नाम के युवक पर लवकुश की हत्या का आरोप लगाया है। छोटे भाई का कहना है कि विक्रम छत के रास्ते घर में आया और भाई को गोली मारकर भाग गया। विक्रम की चप्पल छत पर उतरी मिली हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

छाती पीट-पीटकर रोने वाली पत्नी ही निकली कातिल
मंदसौर
mandsaur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Mar 2026 04:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / पत्नी के साथ सो रहे पति की गोली लगने से मौत, कमरे में टूटी मिली चूड़ियां

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में चोर के कंधे पर बैठकर ‘टीआई’ ने किया डांस, सीएम के निर्देश पर हुआ सस्पेंड

morena news
मुरैना

bus

मुरैना

कलेक्टर के सख्त निर्देश! एक महीने में 25 दिन खोलें आंगनबाड़ी, वर्ना होगी सख्त कार्रवाई

morena news
मुरैना

कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी और मोहन यादव का जलाया पुतला

मुरैना

भाग्यश्री ने शिव बाबा को जीवनसाथी मानकर लिया आजीवन सेवा का संकल्प

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.