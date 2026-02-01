कलेक्टर के सख्त निर्देश! एक महीने में 25 दिन खोलें आंगनबाड़ी, वर्ना होगी सख्त कार्रवाई

MP News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की आंगनबाड़ी एक महीने में कम से कम 25 दिन नियमित रूप से संचालित हों। यदि इसमें किसी प्रकार की कोताही मिली तो संबंधित सुपरवाइजरों के विरुद्ध नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने कलेक्ट्रेट सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों से कही।