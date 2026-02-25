हाईवे पर किए 22 वाहनों के चालान, 38500 रुपए वसूले



नेशनल हाईवे क्रमांक 44 एवं 552 पर जनवरी माह में 60 के करीब एक्सीडेंट हुए हैं। जिनमें 20 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 51 लोग घायल हो चुके हैं। इसमें 70 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। व्यवस्था दुरस्त करने को लेकर प्रशासन द्वारा पूर्व में नेशनल हाईवे, पुलिस व ट्रैफिक के जिम्मेदारों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए गए लेकिन हाईस्पीड वाहनों पर प्रोपर कार्रवाई नहीं की गई। इन हाईस्पीड में दौड़ रहे वाहनों के चलते सडक़ पर चलने वालों के साथ साथ हाईवे किनारे बसे ग्रामीण भी आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। पत्रिका ने इन दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लगातार अभियान चलाया और 20 फरवरी को ‘हाईवे पर 80 की स्पीड निर्धारित फिर भी ओवरस्पीड में दौड़ रहे वाहन’ एवं 22 फरवरी को ‘हाईवे किनारे के गांवों पर मडऱा रहा है हादसों का खतरा, नहीं बनाए क्रॉसिंग’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थीं। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने हाईवे पर सोमवार को हाईस्पीड दस वाहनों के चालान किए, उनसे18000 शमन शुल्क वसूला गया। इसी तरह दूसरे दिन मंगलवार को 12 वाहनों के चालान किए, उनसे 20500 रुपए का शमन शुल्क वसूला गया।