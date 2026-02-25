सिफारिश नहीं मानी तो थाने के सामने चक्काजाम, घेराव, पुलिस से झड़प

थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह कुशवाह के मुताबिक 23 फरवरी की शाम करीब 5:30 बजे गोविंद शर्मा निवासी लालपुरा ने शिकायत की थी कि गोरमी बाईपास रोड पर बंंटू तोमर निवासी मढोखर और उमेश राजावत निवासी मांधाता पुरा ने उनकी लग्जरी कार पर कट्टे से हवाई फायर किया। प्रारंभिक जांच में दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद सामने आया। मामले में अपराध क्रमांक 43/26 धारा 296बी, 125, 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस का कहना है कि इसी कार्रवाई को प्रभावित करने के उद्देश्य से करणी सेना के विष्णु तोमर अपने साथियों के साथ थाने पहुंचे और आरोपियों के पक्ष में दबाव बनाने की कोशिश की।