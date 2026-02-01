एमपी में 10वीं का पेपर दे रही छात्रा की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल ले जाते वक्त थमी सांसें

ग्वालियर चक बुधारा थाना हस्तिनापुर निवासी देवेंद्र कुशवाह की बेटी वर्षा कुशवाह (19) बानमोर के पंडित नेहरू कॉलेज भाग-2 परीक्षा केंद्र पर मंगलवार को हाईस्कूल का पेपर देने आई थी। सुबह 9 बजे से पेपर शुरू हुआ। दोपहर 12 बजे पेपर समय खत्म होने के बाद जब कॉपियां जमा हो रही थीं, इसी दौरान छात्रा वर्षा बेहोश होकर गिर पड़ी। ड्यूटी पर तैनात केंद्राध्यक्ष महेंद्र कुमार अटल सहित अन्य शिक्षकों ने छात्रा को उठाया और उसे सीधे बानमोर अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां बच्ची की गंभीर हालत देखकर डॉक्टर्स ने ग्वालियर रैफर कर दिया। छात्रा को मुरार जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।