एमपी में EOW के छापे की भनक लगते ही दफ्तर छोड़कर भागे अधिकारी-कर्मचारी

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ में नगर पालिका परिषद में EOW का छापा पड़ते ही हड़कंप मच गया। EOW की टीम को देखकर अध्यक्ष, सीएमओ और अन्य कर्मचारी अलमारियों में ताला लगाकर दफ्तर छोड़कर भाग गए और पूरे दफ्तर में सन्नाटा पसर गया। नगर पालिका परिषद में हुई अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर जांच के लिए पहुंची थी लेकिन छापे से पहले ही कार्रवाई की भनक नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारियों को लग गई।