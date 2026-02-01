एमपी में EOW के छापे की भनक लगते ही दफ्तर छोड़कर भागे अधिकारी-कर्मचारी

eow raid sabalgarh municipal office officials absconding
MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ में नगर पालिका परिषद में EOW का छापा पड़ते ही हड़कंप मच गया। EOW की टीम को देखकर अध्यक्ष, सीएमओ और अन्य कर्मचारी अलमारियों में ताला लगाकर दफ्तर छोड़कर भाग गए और पूरे दफ्तर में सन्नाटा पसर गया। नगर पालिका परिषद में हुई अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर जांच के लिए पहुंची थी लेकिन छापे से पहले ही कार्रवाई की भनक नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारियों को लग गई।
EOW की टीम को सबलगढ़ नगर पालिका परिषद में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। जब टीम नगर पालिका के दफ्तर में छापा मारने पहुंची तो नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ सहित कर्मचारी गायब थे। दफ्तर की सभी अलमारियों में ताले लगे हुए थे। करीब 4 घंटे तक EOW की टीम दफ्तर में अधिकारी-कर्मचारियों के लौटने का इंतजार करती रही लेकिन जब कोई वापस नहीं लौटा तो EOW की टीम को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा।
