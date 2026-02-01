रिठौरा खुर्द में हथियारबंद लोगों ने गोली मारकर युवक की हत्या

सरायछौला थाना क्षेत्र में कुल्हाड़ा गांव के चंबल नदी घाट पर रेत उत्खनन बड़े स्तर पर हो रहा है। यहां रिठौरा व कुल्हाड़ा के लोग काम करते हैं। दो दिन पूर्व चंबल नदी घाट पर जिन लोगों ने महादेवा की हत्या की है, उनसे कुल्हाड़ा के रेत कारोबारियों का विवाद हो गया और रेत का अवैध उत्खनन बंद कर दिया। स्थिति यह थी कि दो दिन से चंबल नदी के रास्ते पर किसी को निकलने तक नहीं दिया जा रहा था। चर्चा है कि महादेवा का रेत कारोबार से कोई लेना देना नहीं था लेकिन उस रास्ते से निकल रहा था, जिसको आरोपी पक्ष दो दिन से रोके हुए था। इसलिए गोली मार दी। हालांकि विवाद के पीछे रेत कारोबार होने की बात न तो पुलिस और परिजन कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है लेकिन गांव में इस तरह की चर्चा है कि रेत कारोबार को लेकर ही विवाद हुआ है।