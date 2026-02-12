शहर में बस्ती के बीच लगे कचरे के ढेर, दुर्गंध व गंदगी से परेशान रहवासी



नगर निगम ने निंबी ग्राम वार्ड 4 में करीब 50 बीघा में लाखों रुपए खर्च करके ट्रैचिंग व डंपिंग ग्राउंड तैयार किया है। इसके अलावा पर्याप्त डंपर, जेसीबी, ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से रोजाना शहर से 250 टन कचरा निंबी भेजा जा रहा है, उसके बाद भी शहर के महावीर पुरा वार्ड क्रमांक 18 में खाली पड़ी जमीन को डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। यहां हजारों टन कचरा पड़ा है। इस एरिया 18, 19 और 15 वार्ड के महावीर पुरा, राठौर कॉलोनी, गंदी पोखर के बीच आता है। इस गंदगी के चलते करीब दस हजार की आवादी प्रभावित हो रही है। इस कचरे के ढेर के आसपास छात्रावास व स्कूल भी संचालित हैं। लोगों को डर इस बात का है कि अगर कचरा नहीं हटाया तो बारिश के समय संक्रमण बीमारी फैल सकती है।