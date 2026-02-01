होराबरा से रेत के पांच ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़े, चार छोड़ दिए, थाना प्रभारी सहित 7 सस्पेंड

यहां बता दें कि चंबल नदी के होराबराह घाट से रोज सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉलियां अवैध रेत भरकर ले जाती हैं। 16 फरवरी को चिन्नौनी थाना पुलिस ने बीहड़ों में क्रमबद्ध तरीके से निकल रहे रेत के पांच ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ा। जिसका वीडियो मौके पर मौजूद ग्रामीण ने बना लिया, जिसमें चिन्नौनी थाने के पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को थाने ले जाने के बाद सांठगांठ कर छोड़ दिया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सब पता है कि किस थाना क्षेत्र में अवैध रेत का उत्खनन चल रहा है कि किस तरह पुलिस की माफिया से सांठगांठ है लेकिन कार्रवाई न करते हुए अधिकारी संरक्षण दे रहे है, चिन्नौंनी में भी पूर्व में कई बार वीडियो वायरल हुए हैं लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इस बार तो विभाग में ही विभीषण सामने आ गया इसलिए एसपी को कार्रवाई करनी पड़ी। एसपी ने कार्रवाई भले ही कर दी हो लेकिन रेत को लेकर पुलिस की आए दिन किरकिरी हो रही है।