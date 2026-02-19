MP में थाने के 7 पुलिसकर्मी एक साथ सस्पेंड, वायरल वीडियो को लेकर SP की कड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में अवैध रेत के खेल ने एक बार फिर पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीहड़ों से पकड़ी गई रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां थाने पहुंचीं, लेकिन ज्यादातर वाहन छोड़ दिए गए। रात में बना एक वीडियो वायरल होते ही पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। मामला मुरैना जिले के चिन्नौनी थाना क्षेत्र का है। यहां चिन्नौनी थाना पुलिस ने 16 फरवरी को होराबराह के बीहड़ों में चंबल का रेत भरकर ला रहीं पांच ट्रैक्टर-ट्रॉलियां पकड़ी।