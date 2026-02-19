साहब! न तालाब बनाया और न सडक़ निर्माण कराया, सरपंच सचिव ने निकाले लाखों रुपए



ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम पंचायत रंछोर पुरा के बृखा पुरा में मुंशी के खेत के पास तालाब का निर्माण कागजों में पूरा कर दिया और लाखों रुपए की राशि निकाल ली। वहीं मन्दिर के पीछे बांध, खिरकाई के पास तालाब का निर्माण नही हुआ और शिशुपाल के मकान से गुफा की ओर पत्थर नाली निर्माण नहीं कराया गया है और राशि निकाल ली गई है। पंचायत में कोई खरंजा नहीं बनाया गया है फिर भी राशि निकाली ली है। ग्रामीणों का कहना हैं कि इसकी शिकायत पूर्व में जौरा एसडीएम को भी की जा चुकी है, वहां से कोई कार्रवाई नहीं तब जिला मुख्यालय पर शिकायत करने आए हैं। शिकायत करने वालों में अंकित सिंह, ओम शरण सिंह, रामू सिंह, शिव सिंह, नीरज सिंह, दशरथ सिंह पटेल, मााधौ सिंह, सरनाम सिंह, राजवीर सिंह, प्रेम सिंह आदि शामिल हैं।