मुरैना में पुलिस लिखी काली स्कॉर्पियो ने ली दो कोटवारों की जान

हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब दो घंटे तक दोपहर एक से तीन बजे तक सडक़ पर चक्काजाम कर दिया। उधर एक कोटवार दिमनी का रहने वाला था तो वहां अलग से डेढ़ से दो बजे तक जाम लगाया। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश और मांगों पर आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ। परिजनों ने मृतक कोटवारों के परिवार को चार-चार लाख रुपए आर्थिक सहायता और अनुकंपा नियुक्ति की मांग की। प्रशासन की ओर से कोटवार पद पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली गई है। एसडीएम अंबाह रामनिवास सिकरवार ने रेडक्रॉस से 25 हजार रुपए की तत्काल सहायता राशि देने की बात कही है।