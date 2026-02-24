गोलीकांड के आरोपियों को बचाने आई करणी सेना को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा, अध्यक्ष समेत 12 गिरफ्तार

बताया जा रहा है कि, सोमवार शाम को लालपुरा में रहने वाला गोविंद शर्मा भिंड से आ रहा था। इसी दौरान पोरसा के बंटू तोमर, अंकुश सिंह आदि ने गोविंद को घेरकर उसकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। अपनी जान बचाने के लिए गोविंद गाड़ी लेकर सीधे थाना परिसर में घुस गया। पीछे से आरोपी बंटू तोमर के साथ करणी सेना अध्यक्ष विष्णु सिंह तोमर को लेकर पहुंच गए और गोविंद शर्मा पर एफआईआर की मांग पर अड़ गए। हालांकि, थाना प्रभारी ने ये कहकर उन्हें थाने से भगा दिया कि, फायरिंग करने वालों के समर्थन आकर खड़े हो गए।