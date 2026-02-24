15 लाख लोन दिलाने के नाम पर 3 लाख की ठगी, कर्ज से परेशान शख्स ने की सुसाइड

MP News :मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के बालागंज इलाके ठगी का शिकार हुए शख्स द्वारा आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आई है। यहां 27 वर्षीय युवक शैलेंद्र जाटव ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। एम्स भोपाल में उपचार के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक महिला ने 15 लाख रुपए लोन दिलाने के नाम पर युवक से 3 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसके चलते वो खासा मानसिक तनाव में था।