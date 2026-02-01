एमपी में आरआई मांग रहा था 2 हजार की रिश्वत, लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा

लोकायुक्त ने पुष्टि के लिए 19 फरवरी को फिर से फरियादी को राजस्व निरीक्षक राकेश जैन के यहां भेजा, उस दिन 500 रुपए फिर लिए। इसके बाद लोकायुक्त ने मामला दर्ज कर लिया। और 1000 रुपए और रह गए थे, उस राशि को देने के लिए संतोष कुशवाह मंगलवार को नई एसडीएम ऑफिस की तीसरी मंजिल पर पहुंचा, उसने 1000 रुपए जैसे ही राजस्व निरीक्षक को दिए तभी लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी के हाथ धुलवाए और उसकी वीडियोग्राफी करवाई गई। उसके बाद राजस्व निरीक्षक को सिटी कोतवाली थाने ले जाया गया, आगे पूरी कार्रवाई थाने में की गई जो देर शाम तक चली।