कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी और मोहन यादव का जलाया पुतला



मोदी सरकार की अमेरिका ट्रेड डील (किसान-विरोधी) के खिलाफ, मनरेगा में बदलाव कर मजदूरी के कानूनी अधिकार पर प्रहार तथा मध्यप्रदेश सरकार के तीन कलंकित मंत्रियों के इस्तीफे की मांग एवं प्रदेश की आर्थिक बदहाली-अराजकता के विरुद्ध मप्र कांग्रेस द्वारा विधानसभा घेराव की तैयारियों को लेकर मुरैना में विधायक कार्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी की समन्वय समिति एवं ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। जिसमे सभी पदाधिकारियों और ब्लॉक अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी। प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार मुरैना जिले से कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता किसानो नौजवानों के साथ बड़ी संख्या में 24 फरवरी 2026 को होने वाले विधानसभा घेराव में भोपाल पहुंचकर, आवाज बुलंद करेंगे