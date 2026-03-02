MP में चोर के कंधे पर बैठकर ‘टीआई’ ने किया डांस, सीएम के निर्देश पर हुआ सस्पेंड

चोर लवकुश ने टीआई दर्शन लाल शुक्ला को कंधे पर बैठाकर थाना परिसर में लेकर इधर-उधर घूम रहा था और उसके पीछे-पीछे पूरा थाना का स्टाफ और अन्य लोग चल रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद सीएम डॉ मोहन यादव ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी सौरभ को निर्देश दिए। जिसके बाद एसपी ने टीआई दर्शन लाल शुक्ला को सस्पेंड कर दिया। उन्हें पुलिस लाइन में अटैच कर दिया गया है।