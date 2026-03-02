2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

बस स्टॉफ की दबंगई, जयपुर से ग्वालियर के बैठी सवारी का मुरैना में उतारा

मुरैना. जयपुर से ग्वालियर जा रही सवारियों को वीडियो कोच स्टाफ ने बैठाया और फिर मुरैना में उतार दिया, जब सवारियों ने कहा कि हमको ग्वालियर बस में बैठाओ या फिर हमारे पैसे वापस करो, इस बात को लेकर बस स्टाफ ने सवारियों की मारपीट की। मारपीट के शिकार सवारियों ने पुलिस को बुलाया और [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Avdhesh Shrivastava

Mar 02, 2026

मुरैना. जयपुर से ग्वालियर जा रही सवारियों को वीडियो कोच स्टाफ ने बैठाया और फिर मुरैना में उतार दिया, जब सवारियों ने कहा कि हमको ग्वालियर बस में बैठाओ या फिर हमारे पैसे वापस करो, इस बात को लेकर बस स्टाफ ने सवारियों की मारपीट की। मारपीट के शिकार सवारियों ने पुलिस को बुलाया और सिविल लाइन थाने भी गए लेकिन पुलिस ने आवेदन लेकर चलता कर दिया, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की।
जानकारी के अनुसार छोटू बंजारा निवासी नगर पुरा ग्वालियर जयपुर में अपने परिवार के साथ रहकर दोस्तों के साथ टाइल्स लगाने का काम करता है। शनिवार की रात को जयपुर से वीडियो कोच में ग्वालियर के लिए बैठा। छोटू के साथ उसके परिवार की महिलाएं, बच्चे और साथी भी थे। प्रत्येक सवारी से 550 रुपए किराया ग्वालियर तक का लिया था। वीडियो कोच स्टाफ ने मुरैना में अंबाह बाईपास के लिए बस मोड़ दी। ग्वालियर जाने वाली सवारियों को रविवार की सुबह करीब 11: 20 बजे बाईपास पर पत्थर फड़ के पास उतार दिया। जब छोटू बंजारा ने कहा कि हमको ग्वालियर जाना हैं, मुरैना क्यों उतार दिया, ग्वालियर वाली बस में बैठा दो या फिर पैसे वापस कर दो, इसी बात पर वीडियो कोच के स्टाफ ने छोटू बंजारा, उसके साथी रामप्रसाद, रवि, धर्मेन्द्र की मारपीट की, महिलाओं ने बीच बचाव किया तो उनको भी धक्का मुक्की कर दी और जान से मारने की धमकी दी। पीडि़त पक्ष ने 112 डायल पुलिस वाहन को फोन किया तो पुलिस मौके पर पहुंची और पीडि़त पक्ष को गाड़ी में बैठाया और रिपोर्ट लिखाने की कहकर सिविल लाइन थाने ले जाया गया लेकिन वहां पुलिस ने आवेदन लेकर टरका दिया, एफआईआर दर्ज नहीं की। पीडि़त पक्ष का कहना हैं कि पुलिस ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी है, आई जी से ग्वालियर में शिकायत करेंगे।

शराब पीए था बस स्टाफ

छोटू बंजारा ने बताया कि बस स्टाफ शराब के नशे में था, रास्ते में बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर डिवाइडर पर चढ़ा दिया जिससे बस के इंजन का पाइप फट गया और रात भर बस खड़ी रही, सुबह पाइप चेंज हुआ तब बस वहां से चली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 12:28 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / बस स्टॉफ की दबंगई, जयपुर से ग्वालियर के बैठी सवारी का मुरैना में उतारा

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कलेक्टर के सख्त निर्देश! एक महीने में 25 दिन खोलें आंगनबाड़ी, वर्ना होगी सख्त कार्रवाई

morena news
मुरैना

कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी और मोहन यादव का जलाया पुतला

मुरैना

भाग्यश्री ने शिव बाबा को जीवनसाथी मानकर लिया आजीवन सेवा का संकल्प

मुरैना

हाईवे पर किए 22 वाहनों के चालान, 38500 रुपए वसूले

मुरैना

सिफारिश नहीं मानी तो थाने के सामने चक्काजाम, घेराव, पुलिस से झड़प

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.