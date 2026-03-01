बच्चा चोर की दहशत, शादी कराने आए दलालों को ग्रामीणों ने पकड़ा

पुलिस और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार तीनों व्यक्ति जबलपुर के गढ़ा क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। इनमें मीरा पति आनंद जारिया, रंजनी बैरागी पति प्रमोद शर्मा और सुभाष पुत्र सूरज चौधरी शामिल है। ये लोग बुडेरा थाना क्षेत्र के डिकौली गांव में राजेंद्र यादव और गोविंद्र यादव के यहां विवाह की बातचीत करने आए थे। बताया गया कि दोपहर से देर रात तक लेनदेन को लेकर चर्चा चलती रही, लेकिन वर पक्ष से रुपए की सहमति नहीं बन सकी। इसी कारण विवाह की बातचीत बिगड़ गई। रात अधिक हो जाने पर तीनों पैदल ही वापस लौट रहे थे। उसी दौरान लमेरा गांव के लोगों ने उन्हें संदिग्ध मान लिया।