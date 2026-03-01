1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

बच्चा चोर की दहशत, शादी कराने आए दलालों को ग्रामीणों ने पकड़ा

mp news: पैदल जा रहे दो महिलाओं और एक पुरुष को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर पकड़ा, फर्जी आधार कार्ड मिलने से शक बढ़ा।

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Shailendra Sharma

Mar 01, 2026

tikamgarh

rumour panic villagers catch suspected child lifters

mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में बच्चा चोरी की फैल रही अफवाहों के बीच ग्रामीण इलाकों में भय और सतर्कता का माहौल बना हुआ है। इसी दहशत के चलते लमेरा गांव में रात में पैदल जा रहीं दो महिलाओं और एक पुरुष को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया। ग्रामीणों को उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं और बदली हुई आवाज में बातचीत करने से शक और गहरा गया। इसके बाद गांव के लोग एकजुट हो गए और तीनों को रोककर पूछताछ की। संतोषजनक जवाब न मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

डिकौली गांव में शादी की बात कराने आए थे

पुलिस और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार तीनों व्यक्ति जबलपुर के गढ़ा क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। इनमें मीरा पति आनंद जारिया, रंजनी बैरागी पति प्रमोद शर्मा और सुभाष पुत्र सूरज चौधरी शामिल है। ये लोग बुडेरा थाना क्षेत्र के डिकौली गांव में राजेंद्र यादव और गोविंद्र यादव के यहां विवाह की बातचीत करने आए थे। बताया गया कि दोपहर से देर रात तक लेनदेन को लेकर चर्चा चलती रही, लेकिन वर पक्ष से रुपए की सहमति नहीं बन सकी। इसी कारण विवाह की बातचीत बिगड़ गई। रात अधिक हो जाने पर तीनों पैदल ही वापस लौट रहे थे। उसी दौरान लमेरा गांव के लोगों ने उन्हें संदिग्ध मान लिया।

पूछताछ के बाद छोड़ा

पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि तीनों विवाह कराने का काम करते है और लेनदेन विवाद के कारण लौट रहे थे। बच्चा चोरी से उनका कोई संबंध नहीं मिला। दस्तावेजों में पाई गई गड़बड़ी की जांच जारी है। तीनों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जब ग्रामीणों ने पकड़कर तीनों लोगों से पूछताछ की तो उनके आधार कार्ड में नाम व जाति संबंधी जानकारी में विसंगति पाई गई थी जिसके कारण ग्रामीणों को उन पर शक गहराया था।

ये भी पढ़ें

वेज पिज्जा की जगह भेजा नॉनवेज, Domino’s पर लगा 8 लाख का जुर्माना
सतना
satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 10:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / बच्चा चोर की दहशत, शादी कराने आए दलालों को ग्रामीणों ने पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्राइवेट पार्ट में मारी लात, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

tikamgarh
टीकमगढ़

‘आपका पद पर बने रहना लोकहित में नहीं’, नपा अध्यक्ष को सरकार का अल्टीमेटम

irregularities in tikamgarh nagar palika president gets notice from government mp news
टीकमगढ़

एमपी की पूर्व सीएम के बहू-भतीजे को बम से उड़ाने की धमकी, बंगले पर पहुंचे नकाबपोश बदमाश

टीकमगढ़

एमपी के टीकमगढ़ में आसमान में दिखा मनमोहक नजारा, देखते रह गए लोग

beautiful rainbow appeared in the sky over Tikamgarh
टीकमगढ़

राम राजा मंदिर में हाईटेक होगी बिलिंग और भुगतान की सुविधा

Tikamgarh Ram Raja Temple
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.