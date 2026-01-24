24 जनवरी 2026,

एकांत में क्वालिटी टाइम बिताना कपल को पड़ा भारी, युवकों की बिगड़ी नीयत और फिर…

mp news: कपल को देख युवकों की बिगड़ी नीयत, युवक को पीट-पीटकर भगाया और लड़की के साथ किया गैंगरेप ।

mp news: मध्यप्रदेश में एक बार फिर एक युवती दरिंदों की हवस का शिकार हुई है। मामला सागर जिले का है जहां युवती के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना नीम घाटी के पास की है जहां दो युवकों ने युवती के अपनी हवस का शिकार बनाया है। पीड़ित युवती अपने परिचित युवक के साथ एकांत में क्वालिटी टाइम बिताने और घूमने के लिए नीम घाटी क्षेत्र में पहुंची थी। इसी दौरान दोनों को साथ में आरोपियों देख लिया और उनकी नीयत बिगड़ गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को घटना के कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया है।

क्वालिटी टाइम बिताने पहुंचा था कपल

सागर जिले के गौरझामर थाना क्षेत्र में नीम घाटी इलाके में 24 साल की युवती अपने परिचित युवक के साथ घूमने और क्वालिटी टाइम बिताने के लिए पहुंची थी। कपल वहां पर घूम रहा था तभी दो युवकों की नजर उन पर पड़ गई। कपल को देख युवकों की नीयत बिगड़ी और उन्होंने इसके बाद जो किया वो हैरान कर देने वाला है। आरोपियों ने पहले तो युवक के साथ मारपीट की और फिर उसे मौके से भगा दिया। पीड़िता के मुताबिक युवक को भगाने के बाद दोनों आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपियों के चंगुल से छूटकर किसी तरह युवती भागकर रोड पर आई और शोर मचाया। कुछ राहगीरों ने उसकी मदद की और पुलिस को सूचना दी।

दोनों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया तो कुछ ही देर बाद दोनों आरोपी पकड़े गए। पकड़े गए आरोपियो के नाम रानू और सुंदर बताए जा रहे हैं जो कि गौरझामर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

