प्रेम प्रसंग के चलते गांव के प्रेमी जोड़े ने एक ही रस्सी से लगाई फांसी, रात से गायब थे दोनों

दोनों गायब हुए तो पहले तो सभी को भागने का संदेह हुआ। परिवार के सदस्यों ने लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, फोन लगाया तो फोन चालू था, लेकिन फोन रिसीव नहीं हो रहा था। जिसके बाद परिजनों बहरोल थाने आकर थाना प्रभारी को सूचना दी। जिसके बाद थाना प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने मोबाइल की लोकेशन के माध्यम से बिचपुरी गांव में मृतक के खेत से लगे हुए जंगल में एक किमी अंदर जाने के बाद गुट्टा पहाड़ी पर दोनों एक ही पेड़ पर एक रस्सी के फांसी के फंदे पर झूलते मिले। बहरोल पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करते हुए दोनों शवों को फंदे से उतार कर पीएम के लिए भेज दिया। दोनों ने यह कदम क्यों उठाया इसका कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है। ग्रामीणों को भी दोनों के परिवार में किसी प्रकार के विवाद की सूचना नहीं है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।