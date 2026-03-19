19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

कलेक्टर गाइडलाइन: 278 में से 214 लोकेशन में दाम वृद्धि का प्रस्ताव, अगले माह से नए दामों पर होगी रजिस्ट्री

क्षेत्र में जिन जगहों पर रजिस्ट्री ज्यादा हुईं और दाम हैं काम वहां 100 प्रतिशत होगी वृद्धि, शहर के चारों तरफ चल रहा है प्लाटिंग का कार्य जोरों पर, जिससे साल दर साल बढ़ रही है रजिस्ट्री की संख्या

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Mar 19, 2026

Collector's Guideline: Price hike proposed in 214 out of 278 locations, registration will be done at new rates from next month

कुरवाई रोड पर काटी जा रही कॉलोनी। फोटो-पत्रिका

बीना. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन तैयार कर ली है, जिसमें 278 में 214 लोकेशन के दामों की वृद्धि होना है, जो कुल 16 प्रतिशत है। कुछ लोकेशन ऐसी हैं, जहां पिछले वर्षों में रजिस्ट्री ज्यादा हुईं और दाम कम हैं, तो वहां 100 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है।
जानकारी के अनुसार फुटेरा क्षेत्र में 75 रुपए वर्गफीट दाम हैं, जिसमें 100 प्रतिशत वृद्धि कर 150 रुपए किया जाएंगे, हींगटी रोड पर 50 से 100 रुपए और भिलावली के 500 से 1000 रुपए किए जाएंगे। यहां प्लाटिंग होने से रजिस्ट्री ज्यादा हुईं और दाम भी कम थे। इसके अलावा हिरनछिपा, ढुरुआ, कुरुआ, बेलई, शब्दा पाली, मुडिय़ा नायक, हडक़ल खाती, किर्रावदा, बरदौरा, धनौरा सहित कुल 214 लोकेशन पर भी दामों में 16 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित है। 64 लोकेशन ऐसी हैं, जिनमें वृद्धि नहीं की गई है। जिन क्षेत्रों में दामों में वृद्धि होना है, वहां लोग इसी माह में रजिस्ट्री कराने लगे हैं, जिससे ज्यादा शुल्क न देना पड़े। गौरतलब है कि शहर के चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनी काटी जा रही हैं, जिससे रजिस्ट्री की संख्या साल दर साल बढ़ रही है।

3205 दस्तावेज हुए फरवरी तक तैयार
उप पंजीयक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में फरवरी माह तक 3205 दस्तावेज तैयार हुए हैं, जिसमें 16 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। अभी इस माह भी दस्तावेज तैयार होंगे, जिससे और राजस्व बढ़ेगा। वहीं, पिछले वित्तीय वर्ष में फरवरी तक 3565 दस्तावेज तैयार हुए थे, जिसमें 17 करोड़ राजस्व मिला था।

भेजा गया है प्रस्ताव
कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। दाम बढ़ाने की अनुमति मिलने पर अगले माह से नई दरों पर रजिस्ट्री होगी। जिन लोकेशन में दाम कम हैं और रजिस्ट्री ज्यादा हुई हैं, वहां 100 प्रतिशत दामों में वृद्धि का प्रस्ताव है।
नरेश राजपूत, उप पंजीयक, बीना

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Mar 2026 11:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / कलेक्टर गाइडलाइन: 278 में से 214 लोकेशन में दाम वृद्धि का प्रस्ताव, अगले माह से नए दामों पर होगी रजिस्ट्री

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेल नीर होते हुए भी दूसरी कंपनी के पानी की बिक्री, रेलवे नियमों की हो रही खुली अवहेलना

Despite Rail Neer being available, water from other companies is being sold, blatantly violating railway rules.
समाचार

जनसुनवाई: खुद को कलेक्टर की बहन बताकर छात्राओं से ठगी, मूल दस्तावेज, फीस वापस कराने की मांग

सागर

15 साल पहले पुलिस को चकमा देकर भागे हत्या के आरोपी को राजस्थान से पकड़ा

सागर

अब्दुल बना मदनलाल तो पुलिस बनी मौलाना, फिल्मी अंदाज में 15 साल से फरार हत्यारे को दबोचा

double murder accused madanlal arrested by mp police after 15 years in jaipur mp news
सागर

टीइटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, पुनर्विचार याचिका की मांग को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

Teachers protested against the TET requirement and submitted a memorandum to the Chief Minister demanding a review petition.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.