कलेक्टर गाइडलाइन: 278 में से 214 लोकेशन में दाम वृद्धि का प्रस्ताव, अगले माह से नए दामों पर होगी रजिस्ट्री

बीना. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन तैयार कर ली है, जिसमें 278 में 214 लोकेशन के दामों की वृद्धि होना है, जो कुल 16 प्रतिशत है। कुछ लोकेशन ऐसी हैं, जहां पिछले वर्षों में रजिस्ट्री ज्यादा हुईं और दाम कम हैं, तो वहां 100 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है।

जानकारी के अनुसार फुटेरा क्षेत्र में 75 रुपए वर्गफीट दाम हैं, जिसमें 100 प्रतिशत वृद्धि कर 150 रुपए किया जाएंगे, हींगटी रोड पर 50 से 100 रुपए और भिलावली के 500 से 1000 रुपए किए जाएंगे। यहां प्लाटिंग होने से रजिस्ट्री ज्यादा हुईं और दाम भी कम थे। इसके अलावा हिरनछिपा, ढुरुआ, कुरुआ, बेलई, शब्दा पाली, मुडिय़ा नायक, हडक़ल खाती, किर्रावदा, बरदौरा, धनौरा सहित कुल 214 लोकेशन पर भी दामों में 16 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित है। 64 लोकेशन ऐसी हैं, जिनमें वृद्धि नहीं की गई है। जिन क्षेत्रों में दामों में वृद्धि होना है, वहां लोग इसी माह में रजिस्ट्री कराने लगे हैं, जिससे ज्यादा शुल्क न देना पड़े। गौरतलब है कि शहर के चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनी काटी जा रही हैं, जिससे रजिस्ट्री की संख्या साल दर साल बढ़ रही है।