टीइटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, पुनर्विचार याचिका की मांग को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

शिक्षकों ने बताया कि वर्तमान में दीर्घकालीन सेवा दे रहे शिक्षकों पर टीइटी की अनिवार्यता लागू होने से उनके बीच चिंता और असमंजस की स्थिति बन गई है। साथ ही यह भी बताया गया कि इस विषय में देश के कुछ राज्यों ने सर्वोच्च न्यायालय में पुर्नविचार याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी हैं। शिक्षकों ने मांग की है कि शिक्षा मंत्रालय भी इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए, ताकि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के हितों की रक्षा हो सके।