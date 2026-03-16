शादी का झांसा देकर विधवा शिक्षिका से रिश्तेदार ने किया दुष्कर्म, जान से मारने की दी धमकी

महिला के अनुसार उनके दूर के रिश्तेदार ने शादी का लालच देकर उनके साथ कई बार दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला ने बताया कि पति की मौत 2022 में हो गई थी। उनके दो छोटे बच्चे हैं और वह अकेली रहती है। 2023 में उनका संपर्क हुआ। धीरे-धीरे वह उनके घर आने-जाने लगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान, जब बच्चे स्कूल गए हुए थे, दिनेश ने घर में घुसकर महिला के साथ बलात्कार किया। महिला ने पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो आरोपी ने शादी करने का वादा किया और मामले को गुप्त रखने को कहा।