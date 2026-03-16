शादी समारोह में कुर्सी पर बैठने को लेकर दो पक्षों में विवाद, एक की मौत

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाग खेजरा गांव में शनिवार की रात एक शादी समारोह के दौरान कुर्सी पर बैठने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में 20 साल से पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिसके कारण मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। शादी स्थल पर मामला शांत हो गया, लेकिन दोनों पक्ष फिर बम्होरी तिराहा के पास फिर से एक-दूसरे के आमने-सामने आ गए, जहां वारदात में प्रदीप पांडे की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा रचित पांडे गंभीर रूप से घायल हो गया। बीएमसी में इलाज के बाद पहले उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर वहां से भोपाल रेफर कर दिया। मामले में पुलिस ने पांच लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है।