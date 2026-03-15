पहले से शादीशुदा एक बच्चे का पिता करता रहा विवाह का झांसा देकर बलात्कार

शादी का झांसा देकर मोतीनगर क्षेत्र की युवती से दमोह के नोहटा का महेंद्र बंसल बलात्कार करता रहा। बाद में वह मुकर गया तो मालूम चला कि वह पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता भी है। मोतीनगर पुलिस ने आरोपी युवक को दमोह के नोहटा स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया।

मोतीनगर क्षेत्र में रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। नोहटा के महेंद्र बंसल ने उसके साथ शादी का वादा किया था। इसी बहाने उसने सितंबर में मिलने नोहटा बुलाया। भरोसे पर वह चली गई, लेकिन वहां महेंद्र ने बलात्कार किया। आरोपी कई बार सागर आया और जब घर में कोई नहीं होता था, तब वह उसके घर पहुंचकर भी उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस बीच वह शादी का झांसा देता रहा, लेकिन जब पीडि़ता ने दबाव बनाया तो वह मुकर गया।