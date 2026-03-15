15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

पहले से शादीशुदा एक बच्चे का पिता करता रहा विवाह का झांसा देकर बलात्कार

शादी का झांसा देकर मोतीनगर क्षेत्र की युवती से दमोह के नोहटा का महेंद्र बंसल बलात्कार करता रहा। बाद में वह मुकर गया तो मालूम चला कि वह पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता भी है। मोतीनगर पुलिस ने आरोपी युवक को दमोह के नोहटा स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर उसे [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Mar 15, 2026

rape: फाइल फोटो पत्रिका

rape: फाइल फोटो पत्रिका

शादी का झांसा देकर मोतीनगर क्षेत्र की युवती से दमोह के नोहटा का महेंद्र बंसल बलात्कार करता रहा। बाद में वह मुकर गया तो मालूम चला कि वह पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता भी है। मोतीनगर पुलिस ने आरोपी युवक को दमोह के नोहटा स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया।
मोतीनगर क्षेत्र में रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। नोहटा के महेंद्र बंसल ने उसके साथ शादी का वादा किया था। इसी बहाने उसने सितंबर में मिलने नोहटा बुलाया। भरोसे पर वह चली गई, लेकिन वहां महेंद्र ने बलात्कार किया। आरोपी कई बार सागर आया और जब घर में कोई नहीं होता था, तब वह उसके घर पहुंचकर भी उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस बीच वह शादी का झांसा देता रहा, लेकिन जब पीडि़ता ने दबाव बनाया तो वह मुकर गया।

एक बच्चे का पिता यह बात छिपाई, नोहटा पुलिस ने सागर भेजी डायरी

युवती को महेंद्र के शादीशुदा होने और बच्चे का पिता होने का पता चला। पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की। नोहटा पुलिस ने जीरो पर प्रकरण दर्ज कर केस डायरी सागर के मोतीनगर थाने भेजी थी। जांच के बाद मोतीनगर पुलिस ने आरोपी को नोहटा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस टीम ने देर रात दबिश देकर उसे नोहटा क्षेत्र से गिरफ्तार किया और सागर लाया गया।- जसवंत सिंह राजपूत, थाना प्रभारी मोतीनगर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Mar 2026 04:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / पहले से शादीशुदा एक बच्चे का पिता करता रहा विवाह का झांसा देकर बलात्कार

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला बदर बदमाश को पुलिस ने जिले की सीमा से बाहर छोड़ा

सागर

MP में शादी समारोह में कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद, पिता की मौत; बेटे की हालत गंभीर

sagar news
सागर

ट्रेन में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला गिरफ्तार, बरामद किया सामान

Train theft suspect arrested, goods recovered
सागर

पति की मृत्यु के बाद ससुर पर भरण पोषण का किया था दावा, न्यायालय ने दहेज का सामान वापस कराकर कराई सुलह

After the death of her husband, she had claimed maintenance from her father-in-law; the court secured reconciliation by returning the dowry items.
सागर

महिला और चार बेटियों की एक साथ जली चिताएं, मुखाग्नि देने भी नहीं आया पति

sagar
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.