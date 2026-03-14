महिला और चार बेटियों की एक साथ जली चिताएं, मुखाग्नि देने भी नहीं आया पति

इतनी बड़ी घटना घटित होने के बाद भी मृतका का पति और चारों मासूम बेटियों का पिता चंद्रभान लोधी अंतिम क्षणों में भी मौजूद नहीं रहा। गांववालों के अनुसार, चंद्रभान पिछले 11 महीनों से घर नहीं लौटा है। वह न तो नियमित संपर्क में रहता था और न ही घर का कोई स्थायी फोन नंबर रखता था। जरूरत पड़ने पर वह खुद फोन कर लेता था, लेकिन इस बार इतनी बड़ी त्रासदी होने के बावजूद उसे किसी तरह की सूचना नहीं मिल पाई। पुलिस इस दुखद घटना के पीछे के कारणों की गहन जांच कर रही है। फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मां ने ऐसा कदम क्यों उठाया। क्या पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी, पति की अनुपस्थिति या कोई अन्य वजह इसके पीछे थी यह जांच के दायरे में है।