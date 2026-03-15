MP में शादी समारोह में कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद, पिता की मौत; बेटे की हालत गंभीर

बबलू के पहुंचते ही आरोपी उसे देखकर पीछे भागने लगे। वह जान बचाकर फोरलेन की ओर भागा और ट्रकों की लाइट में आरोपियों को साफ पहचान लिया। मौके पर पुलिस और स्थानीय लोगों के पहुंचने पर घायलों को बीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रदीप पांडे को मृत घोषित कर दिया। रचित पांडे की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। घटना के बाद बबलू पांडे ने सिविल लाइन थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है।