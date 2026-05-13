अस्पताल में डिजिटल एक्स-रे कराने पर मोबाइल में खींचनी पड़ रही फोटो, क्योंकि फिल्म की है कमी

बीना. सिविल अस्पताल की लचन व्यवस्थाओं से मरीज परेशान हो रहे हैं। दुर्घटना या सामान्य रूप से गिरकर चोटिल हुए लोगों को डॉक्टर द्वारा एक्स-रे की सलाह, तो दी जाती है, लेकिन जांच के बाद उन्हें एक्स-रे फिल्म नहीं दी जा रही। ऐसे में मरीजों को मजबूरन कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही रिपोर्ट की फोटो खींचकर डॉक्टर को दिखानी पड़ती है।

दरअसल अस्पताल में पहले सामान्य एक्स-रे होते थे, जिनकी फिल्म 50 से 100 रुपए के बीच मिलती थी और वह आसानी से मिल जाती थी। अब यहां डिजिटल एक्स-रे मशीन लगाई गई है, जिसकी फिल्म 300 से 600 रुपए तक बताई जाती है। फिल्म महंगी होने के कारण अस्पताल को पर्याप्त फिल्म उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं और यह सिर्फ पुलिस के मामलों में ही दी जाती है, क्योंकि उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। सामान्य मरीजों को कंप्यूटर स्क्रीन से मोबाइल में फोटो खींचनी पड़ रही है।