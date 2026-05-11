कई बार निर्देश के बाद भी न बनी रोड और न हुई मरम्मत, गड्ढों में फंस रहे वाहनों की पहिया

बीना. ओवरब्रिज निर्माण के चलते खिमलासा रेलवे गेट बंद है और वाहन चालक साईंधाम कॉलोनी वाले अंडरब्रिज से निकल रहे हैं। आंबेडकर तिराहा से अंडरब्रिज तक पूरी रोड गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इस रोड के निर्माण के लिए ओवरब्रिज निर्माण कर रहे ठेकेदार को कई बार अधिकारी निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन मरम्मत के नाम पर चचड़ी डाल दी जाती है।

अंडरब्रिज से हर दिन हजारों दो पहिया, चार पहिया वाहन निकल रहे हैं और गड्ढों में पहिया फंसते हैं। इसी रोड से जनप्रतिनिधि सहित सभी अधिकारी निकलते हैं, क्योंकि दूसरी ओर तहसील स्थित है। यहां नई रोड बनाने की जरूरत है या फिर अच्छे से मरम्मत की जाए। मरम्मत के नाम पर गड्ढों में भरी जाने वाली चचड़ी कुछ दिनों में ही निकल जाती है। इसी तरह बरदौरा रोड पर बने अंडरब्रिज को जोडऩे वाला रोड भी गड्ढों में तब्दील हो गई है, लेकिन यहां भी गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। इस रोड से भारी वाहन निकलते हैं। ठेकेदार ने सिर्फ खिमलासा रोड से साईंधाम कॉलोनी वाले अंडरब्रिज के पहले तक रोड बनाया है। इस अंडरब्रिज के अंदर भी बड़े-बड़े गड्ढे हैं उन्हें भी नहीं भरा जा रहा है।