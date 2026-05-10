छह माह से अलग-अलग रह रहे पति-पत्नी के बीच हुई सुलह, साथ रहने हुए राजी

बीना. न्यायालय परिसर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश संजय जैन ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुंडू, न्यायाधीश शरद जोशी, मीनाक्षी शर्मा जोशी, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष रविंद्र जैन आदि उपस्थित थे। लोक अदालत में 363 मामलों का निराकरण हुआ है, जिसमें 600 व्यक्ति लाभांवित हुए।

द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अलग-अलग रह रहे पति-पत्नी को समझाइश दी गई और वह साथ रहने के लिए तैयार हो गए। गणेश वार्ड निवासी राज पंथी ने न्यायालय में अपनी पत्नी, जो करीब छह माह से मायके में थी, उसको बुलाने के लिए प्रकरण लगाया था। न्यायालय की समझाइश और प्रशिक्षित मध्यस्थ वीरेंद्र प्रजापति के सहयोग से पति-पत्नी साथ रहने के लिए राजी हो हुए। उनकी एक आठ माह की बच्ची भी है। पति की तरफ से अधिवक्ता सीमा जैन और पत्नी की तरफ से अरुण श्रीमाली थे। लोक अदालत में सचिव राहुल माथुर, सह सचिव सूरज सिंह, सुलहकर्ता मानसिंह सैनी, रामराज सिंह, आरती राय, भूपेंद्र राय, केके ताम्रकार, मनीष दीक्षित, महेंद्र सिंह रघुवंशी, नीलेश जैन, दीपेंद्र श्रीवास्तव, अशोक जैन, पीएस ठाकुर, देवराज सिंह आदि उपस्थित थे।