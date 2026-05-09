खिमलासा रेलवे गेट पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज बना खतरा, एक घंटे में दो हादसे

बीना. खुरई में खिमलासा रेलवे गेट के पास बन रहे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अब राहगीरों के लिए जोखिम का कारण बनता जा रहा है। शुक्रवार को एक घंटे के अंदर दो अलग-अलग घटनाएं सामने आईं, जिनमें सुरक्षा की कमी सामने आई। गनीमत रही कि दोनों ही मामलों में जानहानि नहीं हुई।

लोगों के अनुसार खिमलासा रेलवे गेट के पास ओवरब्रिज का काम जारी है, लेकिन निर्माण स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। शुक्रवार को पहली घटना उस समय हुई जब एक कार क्रमांक एमपी 04 सीपी 9890 खिमलासा की ओर से आ रही थी। ओवरब्रिज के नीचे सडक़ पर लोहे की सरिया बाहर निकले हुए थे। कार का अगला पहिया उसमें फंस गया, जिससे वाहन असंतुलित हो गया। स्थिति ऐसी बनी कि कार पलट सकती थी, लेकिन चालक ने किसी तरह नियंत्रण बना लिया। हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन में चालक के साथ एक महिला और बच्चे भी मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि निर्माण स्थल पर न तो चेतावनी संकेत लगाए गए हैं और न ही खतरनाक हिस्सों को ढंका गया है। लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय रहते इंतजाम नहीं किए गए, तो बड़ा हादसा हो सकता है।