बीना का जलस्तर 34 मीटर नीचे पहुंचा, गहराया जल संकट, डेढ़ किमी दूर से पानी लाने मजबूर लोग

मामले को लेकर गिरोल गांव के सरपंच हरगोविंद सिंह ने बताया कि, गांव में पांच हैंडपंप हैं, जो सूख गए हैं और अब यहां के लोग खेतों से पानी लाने को मजबूर हैं। जल संकट को लेकर यहां के लोग कलेक्टर, एसडीएम से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पानी का परिवहन शुरू नहीं हुआ है। अगर जल्द व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले समय में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। इसी तरह अन्य चार गांवों में भी पानी के लिए ग्रामीण भटक रहे हैं। ये वो पांच गांव हैं, जो अधिकारियों ने चिन्हित किए हैं, इसके अलावा कई गांव ऐसे हैं, जहां पानी की समस्या गर्मियों में होती ही है।