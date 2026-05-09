मध्य प्रदेश में दो सिस्टम एक्टिव, 13 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 24 घंटे बाद पड़ेगी भीषण गर्मी

Storm And Rain Alert : मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम के दो रंग दिख रहे हैं। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में गरज-चमक के साथ बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में हैं। फिलहाल, प्रदेश के बड़े क्षेत्र से दो ट्रफ गुजर रही हैं। साथ ही, ऊपरी हिस्से में साइक्लोनिक सकुर्लेशन भी एक्टिव है, जिसके चलते आधे राज्य में आंधी-बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि, अगले 24 घंटे बाद प्रदेश का मौसम पूरी तरह शुष्क होने के कारण एक बार फिर पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरु होने की जानकारी है।