बंगाल से लाकर एमपी में बेचे जा रहे थे नकली नोट, बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़, NIA और IB जांच में जुटी

पुलिस पूछताछ में आरोपी डॉक्टर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। आरोपी के अनुसार, मालदा में सक्रिय कुछ लोगों के संपर्क में आकर वो नकली नोटों के कारोबार से जुड़ा था। हालांकि, उसने अभी तक यही बताया कि, 28 मार्च को पहली बार वो दो लाख रुपए के नकली नोट लेकर भोपाल आया था। आरोपी ने नकली नोटों को कैश डिपॉजिट मशीन में जमा करने की कोशिश की थी, लेकिन मशीन ने वो नोट एक्सेप्ट नहीं किए, जिसके बाद से वो दुकानों और मॉल में खरीदारी करने लगा, साथ ही सस्ते दाम पर जाली नोट खरीदने वालों को तलाशने लगा। लेकिन, पुलिस का कहना है कि, उसकी चैट में कई अहम जानकारियां हैं।