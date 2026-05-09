9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ऊपर बनीं हजारों कब्रें, नीचे से निकलेगी ट्रेनें, एमपी के इस प्रोजेक्ट से घबराए लोग

Bhopal Metro-औकाफ-ए- आम्मा ने दायर किया मामला, अब 14 मई को अगली पेशी कब्रिस्तान से मेट्रो गुजरने पर विवाद, वक्फ ने मेट्रो प्रबंधन से मांगा जवाब

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

May 09, 2026

Controversy over Bhopal Metro passing through the Royal Cemetery

Controversy over Bhopal Metro passing through the Royal Cemetery (Photo Source - Patrika)

Bhopal Metro- एमपी में इंदौर और भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दोनों जगहों पर मेट्रो ट्रेनें चलने लगी हैं लेकिन प्रोजेक्ट का अधिकांश हिस्सा अभी बाकी है। इस बीच भोपाल मेट्रो की प्लानिंग पर ही सवाल उठने लगे हैं। राजधानी भोपाल के शाही कब्रिस्तान बड़ा बाग से मेट्रो गुजरने पर विवाद खड़ा हो गया है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऊपर बनीं हजारों कब्रों के नीचे से मेट्रो ट्रेनें चलाने की योजना है। इससे जहां मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताई है वहीं आम लोग भी घबरा रहे हैं। भोपाल टॉकीज स्थित शाही कब्रिस्तान के नीचे प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन और नारियलखेड़ा की वक्फ जमीन पर निर्माण के खिलाफ कमेटी इंतेजामियां औकाफ-ए-आम्मा ने मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण प्रकरण दायर किए है। इन पर रोक की मांग की गई है।

शाही कब्रिस्तान बड़ा बाग से मेट्रो गुजरने के प्लान के विरोध प्रदर्शन के बाद मामला वक्फ ट्रिब्यूनल पहुंच गया, मामले में सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने मेट्रो प्रबंधन से जवाब मांगा

भोपाल के शाही कब्रिस्तान बड़ा बाग से मेट्रो गुजरने के प्लान के विरोध प्रदर्शन के बाद मामला वक्फ ट्रिब्यूनल पहुंच गया। मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसमें ट्रिब्यूनल ने मेट्रो प्रबंधन से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 14 मई को होगी।

मेट्रो लाइन से करीब एक एकड़ क्षेत्र सीधे प्रभावित हो सकता है, जिससे बड़ी संख्या में कब्रों के अस्तित्व और संरचना पर खतरा उत्पन्न होगा

कमेटी का दावा है कि प्रस्तावित मेट्रो लाइन से करीब एक एकड़ क्षेत्र सीधे प्रभावित हो सकता है, जिससे बड़ी संख्या में कब्रों के अस्तित्व और संरचना पर खतरा उत्पन्न होगा। यह भी आरोप लगाया गया है कि मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने अब तक इस क्षेत्र का विस्तृत नक्शा, तकनीकी रिपोर्ट या सुरक्षा आकलन सार्वजनिक नहीं किया है, जिससे आशंकाएं और बढ़ गई हैं।

हो चुके विरोध प्रदर्शन, अब कानूनी लड़ाई: हमीदिया रोड स्थित मासूमा तकिया अम्मनशाह, मस्जिद नूरानी, मुल्लाशाह और अन्य पंजीकृत वक्फ कब्रिस्तान क्षेत्रों के नीचे से अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन निकालने की योजना

मामले में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब यह कानूनी मामला भी दायर हुआ है। पहले प्रकरण में हमीदिया रोड स्थित मासूमा तकिया अम्मनशाह, मस्जिद नूरानी, मुल्लाशाह और अन्य पंजीकृत वक्फ कब्रिस्तान क्षेत्रों के नीचे से अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन निकालने की योजना पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई गई है। कहा गया है यहां हजारों कब्रें मौजूद हैं।

प्रमुख बिंदु

कब्रिस्तान के नीचे से निकलेगी मेट्रो लाइन
प्रोजेक्ट की खिलाफत कर रहा मुस्लिम समुदाय
कब्रिस्तान में बैठकर किया मेट्रो प्रोजेक्ट का विरोध
समुदाय ने कानूनी लड़ाई की तैयारी की
कहा- हजारों कब्रें मौजूद, इनके अस्तित्व पर खतरा

ये भी पढ़ें

पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों ने दिया बीजेपी का साथ, सीएम का बड़ा बयान
बुरहानपुर
CM Mohan Yadav's Major Statement Regarding Muslims in West Bengal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 May 2026 07:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ऊपर बनीं हजारों कब्रें, नीचे से निकलेगी ट्रेनें, एमपी के इस प्रोजेक्ट से घबराए लोग

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बंगाल से लाकर एमपी में बेचे जा रहे थे नकली नोट, बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़, NIA और IB जांच में जुटी

Fake Currency
भोपाल

घर में आराम फरमाती रहीं महिला सदस्य, सरकारी बैठक में शामिल हुए पतियों ने लिए अहम फैसले

Members' Husbands Attend Bhopal District Panchayat Meeting
भोपाल

मरीज को जल्दी दिल्ली पहुंचाने सड़क खाली करते चले गए लोग, सरपट दौड़ती रही एंबुलेंस

Bhopal Traffic Police Creates 'Green Corridor' to Transport Patient to Delhi
भोपाल

फली एस. नरीमन मूट कोर्ट टूर्नामेंट हुआ रोमांचक, फाइनल में प्रयागराज और भोपाल का मुकाबला

Prayagraj and Bhopal final in Fali S. Nariman Moot Court Tournament MP News
भोपाल

MP News: एमपी के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'बस बहुत हुआ, अब…'

minister vijay shah sofiya qureshi remark supreme court
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.