9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

पीएम नरेंद्र मोदी ने माखनलाल सरकार के पैर छुए, हेमंत खंडेलवाल ने बयां की उनके संघर्ष की दास्तां

PM Narendra Modi- बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, माखनलाल सरकार का पार्टी के प्रति समर्पण को कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श बताया।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

May 09, 2026

BJP's Tweet Regarding PM Narendra Modi Touching the Feet of Makhanlal Sarkar

BJP's Tweet Regarding PM Narendra Modi Touching the Feet of Makhanlal Sarkar (File- ANI)

PM Narendra Modi- पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बहुप्रतीक्षित सपना आखिरकार पूरा हो गया। सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसी के साथ वे राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह विशेष रूप से उपस्थित हैं। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धाजंलि दी। उन्होंने बीजेपी के वयोवृद्ध कार्यकर्ता माखनलाल सरकार को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इतना ही नहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके पैर भी छुए और फिर गले भी मिले। इस घटना ने हर किसी को भावुक कर दिया। मध्यप्रदेश बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने माखनलाल सरकार का पार्टी के प्रति समर्पण को कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श बताया।

सीएम मोहन यादव सहित NDA और BJP के 20 मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद

एमपी के सीएम मोहन यादव सहित NDA और BJP के 20 मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर आंदोलन में गिरफ्तारी से लेकर बंगाल में भाजपा को मजबूत करने तक माखनलाल सरकार ने अथक संघर्ष किया

सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह की इस अहम घटना के संबंध में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ट्वीट किया। उन्होंंने अपने एक्स हेंडल पर इसका वीडियो भी पोस्ट किया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने माखनलाल सरकार की पार्टी के प्रति समर्पण और योगदान की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 98 वर्ष की आयु में भी सरकार राष्ट्रवाद, संगठन के लिए संकल्पवान हैं। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि 1952 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर आंदोलन में गिरफ्तारी से लेकर बंगाल में भाजपा संगठन को मजबूत करने तक माखनलाल सरकार ने अथक संघर्ष किया। कार्यकर्ताओं के लिए वे आदर्श हैं।

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ट्वीट में लिखा-

भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकार नहीं बनाती, अपने कार्यकर्ताओं के संघर्ष और समर्पण का सम्मान भी करती है।

मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi ने पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं में से एक, श्री माखनलाल सरकार जी का आशीर्वाद लिया।

98 वर्ष की आयु में भी उनका जीवन राष्ट्रवाद, संगठन और समर्पण की प्रेरणा है।

1952 में श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ कश्मीर आंदोलन में गिरफ्तारी से लेकर बंगाल में भाजपा संगठन को मजबूत करने तक उनका संघर्ष आज भी कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श है।

ये भी पढ़ें

पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों ने दिया बीजेपी का साथ, सीएम का बड़ा बयान
बुरहानपुर
CM Mohan Yadav's Major Statement Regarding Muslims in West Bengal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 May 2026 12:24 pm

Published on:

09 May 2026 12:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पीएम नरेंद्र मोदी ने माखनलाल सरकार के पैर छुए, हेमंत खंडेलवाल ने बयां की उनके संघर्ष की दास्तां

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के किसानों का पैसा फंसा, एफसीआइ ने रिजेक्ट कर दिया 17 हजार मीट्रिक टन गेहूं

fci
भोपाल

मध्य प्रदेश में दो सिस्टम एक्टिव, 13 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 24 घंटे बाद पड़ेगी भीषण गर्मी

Storm And Rain Alert
भोपाल

एमपी में व्यापक बदलाव के संकेत, दिल्ली में संगठन और सरकार पर सीएम ने की गहन चर्चा

CM Holds Discussions on Party Organization and Government Administration in Delhi
भोपाल

बंगाल से लाकर एमपी में बेचे जा रहे थे नकली नोट, बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़, NIA और IB जांच में जुटी

Fake Currency
भोपाल

ऊपर बनीं हजारों कब्रें, नीचे से निकलेगी ट्रेनें, एमपी के इस प्रोजेक्ट से घबराए लोग

Controversy over Bhopal Metro passing through the Royal Cemetery
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.