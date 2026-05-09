पीएम नरेंद्र मोदी ने माखनलाल सरकार के पैर छुए, हेमंत खंडेलवाल ने बयां की उनके संघर्ष की दास्तां

PM Narendra Modi- पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बहुप्रतीक्षित सपना आखिरकार पूरा हो गया। सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसी के साथ वे राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह विशेष रूप से उपस्थित हैं। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धाजंलि दी। उन्होंने बीजेपी के वयोवृद्ध कार्यकर्ता माखनलाल सरकार को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इतना ही नहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके पैर भी छुए और फिर गले भी मिले। इस घटना ने हर किसी को भावुक कर दिया। मध्यप्रदेश बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने माखनलाल सरकार का पार्टी के प्रति समर्पण को कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श बताया।