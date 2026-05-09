भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज मामले में सस्पेंड सभी इंजीनियर दोबारा बहाल, दुनियाभर में चर्चित है पुल डिजाइन

बता दें कि, शहर के ऐशबाग इलाके में बनकर तैयार हुए ओवर ब्रिज के 90 डिग्री मोड़ के चलते ये देश ही नहीं दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया था, जिसने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से जुड़ी साख को खासा प्रभावित किया था। मामले में अलग - अलग विभागों के अधिकारियों के बीच कोआर्डिनेशन की कमी सामने आई थी। ऐस में रेलवे और पीडब्ल्यूडी के अफसरों के बीच सामंजस्य न बैठ पाने के कारण जितनी जगह मिली उतने में ही ब्रिज निर्माण करने के कारण ब्रिज के मोड़ में खामी सामने आई थी। इसी के चलते ब्रिज निर्माण के 7 जिम्मेदारों को मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश परनिलंबित किया गया था।