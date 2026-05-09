घर में आराम फरमाती रहीं महिला सदस्य, सरकारी बैठक में शामिल हुए पतियों ने लिए अहम फैसले

Bhopal District Panchayat - देश भर में नारी वंदन को लेकर नारा बुलंद हो रहा है लेकिन हकीकत यह है कि नारी सशक्तिकरण आरक्षित सीटों पर केवल चुनाव लडऩे तक ही है। इसके बाद सब कुछ पति ही संभालते हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही इसकी बानगी दिखी। शुक्रवार को जिला पंचायत की एक अहम बैठक थी पर महिला सदस्याएं इसमें शामिल नहीं हुईं। वे घर में कामकाज करती रहीं जबकि उनके पतियों ने न केवल गैरकानूनी तरीके से बैठक ली बल्कि यहां अहम फैसले भी लिए। महिला सदस्य के पतियों को एंट्री देने पर अफसरों पर भी सवाल उठ रहे हैं।