अवैध शराब तस्करी विवाद पर दो पर हमला, एक युवक को इतना पीटा कि पसलियां टूट गईं, मौत

शाहपुर क्षेत्र के बरेठा बाबा की घाटी के पास शुक्रवार देर रात अवैध शराब परिवहन के पुराने विवाद को लेकर शराब दुकान के कर्मचारियों ने दो लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की। इस घटना में नीरज प्रजापति पुत्र हीरालाल प्रजापति 38 वर्ष की मौत हो गई, जबकि उसका साथी सूरज अहिरवार 40 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल में नीरज के शव का पैनल पीएम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि नीरज की मौत का कारण शरीर की हड्डियां व पसलियां टूटना है। मारपीट के कारण उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। इसी वजह से उसकी मौत हो गई। नीरज के परिजनों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के शराब दुकान के कर्मचारियों ने दोनों के साथ मारपीट की है। इसी बात से गुस्साए परिजनों ने शनिवार को शराब दुकान को आग के हवाले कर दिया और फिर क्षेत्र में चक्काजाम कर दिया। पुलिस ने किसी तरह प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर मामले को शांत कराया और यातायात को बहाल कराया। पुलिस ने घायल और परिजनों के बयान के आधार पर 5 लोगों पर नामजद हत्या का मामला प्रकरण दर्ज किया है।