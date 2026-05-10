पत्रिका अमृतं-जलम्: रामबाग मंदिर के प्राचीन कुएं की सफाई, कचरा-पूजन सामग्री निकाली बाहर

पत्रिका के जन सरोकारों से जुड़े अमृतं-जलम् अभियान के तहत शनिवार को रामबाग मंदिर परिसर में स्थित एक पुराने कुएं को संवारने का कार्य किया गया। इस पुनीत कार्य में कांग्रेस सेवा दल के साथ नगर निगम, केसरवानी महिला सभा और स्थानीय लोगों ने बढ़-चढक़र भाग लिया। यह प्राचीन कुआं लंबे समय से उपेक्षित है। इस प्राचीन कुएं में वर्षों से लोग प्लास्टिक, पुरानी पूजन सामग्री और घरेलू कचरा फेंक रहे थे। सफाई अभियान के दौरान युवाओं ने विशेष उपकरणों की मदद से कुएं के अंदर उतरकर भारी मात्रा में यह सब बाहर निकाला। इस कार्य में कई घंटे लगे। युवाओं की एक टीम ने विशेष रूप से कुएं के अंदर उतरकर उसकी गहन सफाई की। मंदिर में आने वाले ही लोग इसमें कचरा तथा पूजन सामग्री फेंक देते हैं, जिससे इसका पानी दूषित हो रहा है।