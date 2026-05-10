10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

पत्रिका अमृतं-जलम्: रामबाग मंदिर के प्राचीन कुएं की सफाई, कचरा-पूजन सामग्री निकाली बाहर

As part of the magazine's public-related campaign, Amritam-Jalam, an old well located in the Rambagh temple complex was renovated on Saturday. The Congress Seva Dal, along with the Municipal Corporation, the Kesarwani Mahila Sabha, and local residents participated enthusiastically in this sacred work.

2 min read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

May 10, 2026

Amritam-Jalam magazine: The ancient well of Rambagh temple was cleaned, garbage and worship materials were taken out.

पत्रिका के जन सरोकारों से जुड़े अमृतं-जलम् अभियान के तहत शनिवार को रामबाग मंदिर परिसर में स्थित एक पुराने कुएं को संवारने का कार्य किया गया। इस पुनीत कार्य में कांग्रेस सेवा दल के साथ नगर निगम, केसरवानी महिला सभा और स्थानीय लोगों ने बढ़-चढक़र भाग लिया। यह प्राचीन कुआं लंबे समय से उपेक्षित है। इस प्राचीन कुएं में वर्षों से लोग प्लास्टिक, पुरानी पूजन सामग्री और घरेलू कचरा फेंक रहे थे। सफाई अभियान के दौरान युवाओं ने विशेष उपकरणों की मदद से कुएं के अंदर उतरकर भारी मात्रा में यह सब बाहर निकाला। इस कार्य में कई घंटे लगे। युवाओं की एक टीम ने विशेष रूप से कुएं के अंदर उतरकर उसकी गहन सफाई की। मंदिर में आने वाले ही लोग इसमें कचरा तथा पूजन सामग्री फेंक देते हैं, जिससे इसका पानी दूषित हो रहा है।

जल वरूण देवता हैं, इसे दूषित न करें

रामबाग मंदिर के महतं घनश्याम महाराज ने बताया कि भारतीय संस्कृति और धर्मशास्त्रों में जल को केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि 'जीवन', 'अमृत' और 'वरुण देवता' का स्वरूप माना गया है। जल को दूषित करना धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा पाप और महापाप माना जाता है। जल के अधिपति देवता वरुण हैं। जल को गंदा करना या उसमें मल-मूत्र त्यागना वरुण देवता का अपमान माना जाता है, जिससे व्यक्ति को धन-धान्य की कमी और दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। इस प्राचीन कुएं की बड़े बाजार के लोग रक्षा करें। इसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है।

कांग्रेस सेवादल से रहा इनका सहयोग

कांग्रेस सेवा दल से अरविंद राजपूत, अंकुर यादव, खट्टू मराज, रमन श्रीवास्तव, शनि राय करण, दिलीप, ब्रिजेस, शिव, पप्पू, नीरज, संतोष यादव, जगदीश रजक, आदित्य यादव, दीपेश शुक्ला, हरिचरण उपाध्यय, शिवम चौबे, जयदीप यादव, महेश गुप्ता, बबलू बोहरे, शनि सैनी व दिलीप मिश्रा का सहयोग रहा।

नगर निगम से जोन प्रभारी विकास गुरु, उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक प्रकाश ताम्रकार, प्रकाश मिश्रा, नीरज करोसिया, अनिल दुबे, रमेश शोभा, रवि शंकर, नवीन मगन, रितेश राजकुमार, आशु उदयराज, कृष्ण जवाहर, अविनाश, अजय घनश्याम, विजेता देवेंद्र व नीलू सुनील ने श्रमदान किया।

श्रमदान अभियान में वैश्य महासभा के वीनिता केसरवानी, केसरवानी समाज की अध्यक्ष संध्या केसरवानी, रूक्मिणी केसरवानी, मंदिर के पुजारी शिवम चौबे व हरिशरण उपाध्याय ने भी श्रमदान किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 May 2026 05:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / पत्रिका अमृतं-जलम्: रामबाग मंदिर के प्राचीन कुएं की सफाई, कचरा-पूजन सामग्री निकाली बाहर

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अवैध शराब तस्करी विवाद पर दो पर हमला, एक युवक को इतना पीटा कि पसलियां टूट गईं, मौत

Two people were attacked over a dispute regarding illegal liquor smuggling; a young man was beaten so badly that his ribs were broken and he died.
सागर

छह माह से अलग-अलग रह रहे पति-पत्नी के बीच हुई सुलह, साथ रहने हुए राजी

Husband and wife, who had been living separately for six months, reconciled and agreed to live together.
सागर

गीता भवन निर्माण के लिए नहीं बन पा रही डीपीआर, टेंडर में एक समान दाम होने पर फिर से होगा जारी

DPR for Geeta Bhawan construction is not ready, will be reissued if the tender price is uniform
सागर

MP News: सागर में शराब दुकान के कर्मचारियों ने दो लोगों को बेरहमी से पीटा, एक की मौत

sagar
सागर

खिमलासा रेलवे गेट पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज बना खतरा, एक घंटे में दो हादसे

The under-construction overbridge at Khimlasa railway gate poses a threat, leading to two accidents in an hour.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.