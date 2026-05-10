सागर में शराब दुकान कर्मचारियों की मारपीट में घायल दूसरे युवक की भी मौत

MP News: मध्यप्रदेश के सागर जिले की शाहपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में बरेठा बाबा की घाटी के पास शराब ठेकेदार के गुर्गों की मारपीट में घायल हुए दूसरे युवक की शनिवार की देर रात 26 घंटे के बाद मौत हो गई। शुक्रवार रात 10 बजे शाहपुर शराब दुकान के कर्मचारियों सहित आधा दर्जन लोगों ने अवैध शराब की तस्करी के शक में दो लोगों नीरज प्रजापति और सूरज अहिरवार के साथ मारपीट की थी। इस वारदात में नीरज की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे दूसरे व्यक्ति सूरज ने भी दम तोड़ दिया। रविवार की सुबह परिजन आक्रोशित हो उठे और उन्होंने शाहपुर बस स्टैंड के पास सागर-बंडा रोड पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। यह मार्ग करीब 4 घंटे तक बंद रहा।