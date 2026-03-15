जिला बदर बदमाश को पुलिस ने जिले की सीमा से बाहर छोड़ा

जिले के सभी थानों के प्रभारियों को जिलाबदर बदमाशों की सतत निगरानी और चैकिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को सानौधा पुलिस ने जिलाबदर बदमाश गोलू ठाकुर पुत्र जाहर सिंह ठाकुर 25 वर्ष निवासी ग्राम पड़रिया को अभिरक्षा में लेकर पन्ना जिले के रेपुरा थाना क्षेत्र में छोड़ा है। बदमाश को सागर जिले की सीमा एवं समीपवर्ती जिलों दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर एवं टीकमगढ़ की राजस्व सीमाओं से आगामी 5 माह के लिए निष्कासित किया गया है।