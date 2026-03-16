पाकिस्तान, अफगानिस्तान व ईरान के रास्ते बंद, ईरानी ड्रायफ्रूट और विदेशी खजूर के दामों में आया उछाल

बीना. रमजान के महीने में खजूर का रोजा इफ्तार में विशेष महत्व है। ऐसे में पाकिस्तान, अफगानिस्तान व ईरान के रास्ते बंद होने से खजूर की मांग बढऩे के साथ दामों में भी तेजी आ गई है। ड्रायफ्रूट से लेकर खजूर के दामों में अमेरिका-इजरायल, ईरान युद्ध के असर के चलते 20 प्रतिशत तक तेजी आई है। एक ओर आगामी दिनों को देखते हुए लोग ड्रायफ्रूट की खरीदारी कर रहे हैं और इसी में महंगाई की मार वर्तमान में सबसे अधिक है। युद्ध का असर शहर में ड्रायफ्रूट और खजूर पर भी देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का मानना है कि खजूर पर सबसे अधिक असर हो रहा है और युद्ध बंद नहीं हुआ, तो सभी प्रकार के ड्रायफ्रूट पर असर दिखाई देगा। शहर के बाजार में खाड़ी देश के सऊदी, इराक, इंडोनेशिया के साथ दुबई सहित कई देशों से खजूर के साथ ड्रायफ्रूट आता है।