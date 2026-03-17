गर्मी से मिल सकती है हल्की राहत, बादल छाने का अनुमान

शहर में सोमवार को सुबह से ही तेज धूप ने परेशान कर दिया। अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) और टर्फ की वजह से प्रदेश में मौसम बदलेगा। 17 मार्च को एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में बादल छा सकते हैं।