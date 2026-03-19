धारदार हथियार से युवक पर हमला, एक आरोपी गिरफ्तार

वृंदावन गार्डन के पास केला खरीदते समय पुरव्याऊ टोरी के निवासी प्रेम अहिरवार और महेन्द्र अहिरवार वहां पहुंचे। उन्होंने मनीष को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। जब मनीष ने विरोध जताया तो महेन्द्र अहिरवार ने उन पर लात-घूंसे बरसाए। इसी बीच प्रेम अहिरवार ने जेब से रेडियम कटर निकालकर उनकी दाहिनी जांघ के पिछले हिस्से पर गहरा वार कर दिया, जिससे गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। हमलावरों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार होने की कोशिश की।